Американо-иранские переговоры стартуют в Исламабаде 11 апреля

11 апреля в Исламабаде стартуют американо-иранские переговоры. Для делегаций уже подготовлен специальный режим безопасности и ограничения на передвижение транспорта, об этом сообщает ТАСС.



Предполагается, что площадкой для диалога станет отель Serena, где уже идет подготовка к приему участников. В связи с прибытием иностранных делегаций в городе введены повышенные меры безопасности. Доступ транспорта в правительственный квартал ограничен, а 9 и 10 апреля объявлены выходными днями для жителей столицы.

В Тегеране подтвердили, что иранская делегация прибудет в Исламабад вечером 9 апреля. И уточнили, что переговоры пройдут на основе десяти пунктов, предложенных Тегераном. При этом в парламенте Ирана ранее заявляли, что переговоры нецелесообразны, так как США уже нарушили три ключевых условия, на которых строился переговорный процесс. Удары по Ливану продолжаются. Беспилотник США вторгся в воздушное пространство Ирана, его сбили над городом Лар, а Вашингтон по-прежнему не признает право Тегерана на обогащение урана.