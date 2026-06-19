Американский аналитик: Мир движется к множеству конфликтов, но не к Третьей мировой

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Директор отдела военного анализа американского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что в мире растет число региональных конфликтов, которые часто пересекаются, однако полномасштабной мировой войны, подобной Первой или Второй, ожидать не стоит. Об этом она заявила в "Актуальном интервью".

"Я не ожидаю мировой войны в том виде, в котором мы видели ее во время Первой или Второй мировой, но, безусловно, конфликты, которые мы наблюдаем сегодня, во многом пересекаются. В них участвуют одни и те же игроки, играющие разные роли, у них схожие причины и движущие силы. Так что в этом смысле мы уже наблюдаем рост глобальной конфликтности. Думаю, эта тенденция, скорее всего, сохранится. Полагаю, мы движемся к множеству пересекающихся региональных конфликтов", - заявила Дженнифер Кавана.

По ее мнению, прямое военное столкновение между великими державами остается маловероятным из-за крайне высоких издержек. "Издержки и ущерб от войны между великими державами, скажем, между США и Китаем или США и Россией, были бы настолько катастрофическими, что я считаю это маловероятным. Но я думаю, что подобные региональные конфликты и локальная эскалация вполне вероятны. И это, конечно, опасно, потому что даже если мы не планируем войну между великими державами, такие локальные конфликты могут иметь непредсказуемую динамику эскалации, которая в конечном итоге приведет либо к конфликтам в других местах, либо к более масштабным столкновениям между великими державами", - отметила эксперт.

Дженнифер Кавана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc70fe56-a473-42bf-93c0-7d4ca0384ecd/conversions/e14c2476-62ab-4531-b89d-44917500047a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc70fe56-a473-42bf-93c0-7d4ca0384ecd/conversions/e14c2476-62ab-4531-b89d-44917500047a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc70fe56-a473-42bf-93c0-7d4ca0384ecd/conversions/e14c2476-62ab-4531-b89d-44917500047a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc70fe56-a473-42bf-93c0-7d4ca0384ecd/conversions/e14c2476-62ab-4531-b89d-44917500047a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дженнифер Кавана критически относится к распространенному нарративу о "мировой войне", которая якобы уже идет. "Многие утверждают, что мы уже находимся в состоянии мировой войны. Мне не нравится такая формулировка, потому что, на мой взгляд, она заставляет нас проводить связи между противниками там, где их нет. В Соединенных Штатах существует нарратив о некой "оси противников", стремящихся сдержать США. Я нахожу это нереалистичным и бесполезным с точки зрения поиска решения для этих конфликтов", - подчеркнула она.

Эксперт считает, что объединение всех конфликтов в одну "мировую войну" затрудняет поиск решений. "Если мы все смешиваем в кучу и говорим, что все взаимосвязано, мы не можем понять динамику, движущую каждым конфликтом в отдельности, и решения не будет. А если мы уже в состоянии мировой войны, это предполагает такой уровень эскалации, который, как мне кажется, подталкивает политиков к принятию военных мер, инвестициям в определенные платформы или изменению поведения как по отношению к союзникам, так и к противникам. Что контрпродуктивно", - пояснила Дженнифер Кавана.

Вместо этого она предлагает рассматривать каждый конфликт отдельно. "Поэтому я считаю более полезным рассматривать их как отдельные конфликты, которые происходят по пересекающимся причинам, но имеют свои собственные движущие силы, своих игроков, и подходить к каждому как к отдельной проблеме", - заключила директор отдела военного анализа центра Defense Priorities.