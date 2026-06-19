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Американский аналитик: Мир движется к множеству конфликтов, но не к Третьей мировой
Директор отдела военного анализа американского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что в мире растет число региональных конфликтов, которые часто пересекаются, однако полномасштабной мировой войны, подобной Первой или Второй, ожидать не стоит. Об этом она заявила в "Актуальном интервью".
"Я не ожидаю мировой войны в том виде, в котором мы видели ее во время Первой или Второй мировой, но, безусловно, конфликты, которые мы наблюдаем сегодня, во многом пересекаются. В них участвуют одни и те же игроки, играющие разные роли, у них схожие причины и движущие силы. Так что в этом смысле мы уже наблюдаем рост глобальной конфликтности. Думаю, эта тенденция, скорее всего, сохранится. Полагаю, мы движемся к множеству пересекающихся региональных конфликтов", - заявила Дженнифер Кавана.
По ее мнению, прямое военное столкновение между великими державами остается маловероятным из-за крайне высоких издержек. "Издержки и ущерб от войны между великими державами, скажем, между США и Китаем или США и Россией, были бы настолько катастрофическими, что я считаю это маловероятным. Но я думаю, что подобные региональные конфликты и локальная эскалация вполне вероятны. И это, конечно, опасно, потому что даже если мы не планируем войну между великими державами, такие локальные конфликты могут иметь непредсказуемую динамику эскалации, которая в конечном итоге приведет либо к конфликтам в других местах, либо к более масштабным столкновениям между великими державами", - отметила эксперт.
Дженнифер Кавана критически относится к распространенному нарративу о "мировой войне", которая якобы уже идет. "Многие утверждают, что мы уже находимся в состоянии мировой войны. Мне не нравится такая формулировка, потому что, на мой взгляд, она заставляет нас проводить связи между противниками там, где их нет. В Соединенных Штатах существует нарратив о некой "оси противников", стремящихся сдержать США. Я нахожу это нереалистичным и бесполезным с точки зрения поиска решения для этих конфликтов", - подчеркнула она.
Эксперт считает, что объединение всех конфликтов в одну "мировую войну" затрудняет поиск решений. "Если мы все смешиваем в кучу и говорим, что все взаимосвязано, мы не можем понять динамику, движущую каждым конфликтом в отдельности, и решения не будет. А если мы уже в состоянии мировой войны, это предполагает такой уровень эскалации, который, как мне кажется, подталкивает политиков к принятию военных мер, инвестициям в определенные платформы или изменению поведения как по отношению к союзникам, так и к противникам. Что контрпродуктивно", - пояснила Дженнифер Кавана.
Вместо этого она предлагает рассматривать каждый конфликт отдельно. "Поэтому я считаю более полезным рассматривать их как отдельные конфликты, которые происходят по пересекающимся причинам, но имеют свои собственные движущие силы, своих игроков, и подходить к каждому как к отдельной проблеме", - заключила директор отдела военного анализа центра Defense Priorities.
Таким образом, по мнению американского эксперта, текущая международная обстановка характеризуется ростом числа взаимосвязанных региональных конфликтов, однако эффективно решать их можно только при условии глубокого понимания специфики каждого из них, а не через призму глобального противостояния.