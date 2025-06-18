Американский авианосец USS Nimitz пропал с радаров

США проводит свою подготовку по защите американских баз в регионе.

Американский авианосец USS Nimitz, который направлялся в зону Ближнего Востока, отключил транспондер и перестал передавать данные о своем местоположении.

По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией. Пункт назначения в системе не обозначен. Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива.

