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Американский авианосец USS Nimitz пропал с радаров
Автор:Редакция news.by
США проводит свою подготовку по защите американских баз в регионе.
Американский авианосец USS Nimitz, который направлялся в зону Ближнего Востока, отключил транспондер и перестал передавать данные о своем местоположении.
По последним координатам, корабль находился в акватории между Малайзией и Индонезией. Пункт назначения в системе не обозначен. Судя по направлению движения, авианосная группа может плыть в сторону Персидского залива.
Фото РИА Новости