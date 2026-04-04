Американский бюджет на 2027 год не предусматривает военной, финансовой или иной помощи Украине

Украина останется без помощи США. Проект американского бюджета на 2027 финансовый год, подготовленный командой Трампа, не предусматривает дополнительной военной, финансовой или иной помощи Украине.

Документ не содержит даже упоминаний о Киеве. Трамп ранее заявил, что нужно расследовать, куда уходят средства, которые Штаты отправляли Киеву в качестве помощи. И отметил, что Америка перестала тратить деньги на Украину.