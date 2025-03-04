Американский конгрессмен выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Законодатель не указал причин своего решения. При этом представитель конгрессмена Джонатан Уилкокс в комментарии для газеты The Hill акцентировал роль Трампа в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и намекнул на его усилия по достижению мира в Украине.



"С момента своего избрания и после присяги президент Трамп вдохновлял дело мира и способствовал его распространению... Он выступает за мир без войны, сегодня мы видим, как это становится очевидным в нескольких регионах мира, а не только в одном", - добавил Уилкокс.