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Американский конгрессмен выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира
Американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса пообещал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости.
"Сегодня я выдвину президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше, чем он", - написал законодатель в X.
Законодатель не указал причин своего решения. При этом представитель конгрессмена Джонатан Уилкокс в комментарии для газеты The Hill акцентировал роль Трампа в мирном урегулировании на Ближнем Востоке и намекнул на его усилия по достижению мира в Украине.
"С момента своего избрания и после присяги президент Трамп вдохновлял дело мира и способствовал его распространению... Он выступает за мир без войны, сегодня мы видим, как это становится очевидным в нескольких регионах мира, а не только в одном", - добавил Уилкокс.