Американский миллионер преследовал африканского буйвола и погиб

Африканский буйвол напал на американского миллионера в провинции Лимпопо на севере ЮАР, мужчина скончался. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Metro.

Как сообщает газета, погибший мужчина был поклонником трофейной охоты. Он преследовал африканского буйвола весом 1,3 тонны, животное испугалось и внезапно бросилось на него. На скорости 56 км/ч буйвол врезался в 52-летнего мужчину. Миллионер скончался на месте.