В Техасе растет количество погибших в результате мощного наводнения. По данным Си-эн-эн, жертв уже 80. Под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Американский штат стремительно уходит под воду. В результате прорыва плотины затопило христианский лагерь для девочек.

Водная стихия разбушевалась и в Южно-Африканской Республике. После обильных дождей в Кейптуне около 4 тыс. человек лишились своего жилья. Наводнение затронуло 5 районов мегаполиса, где повреждено множество домов, ряд ключевых автомобильных трасс закрыт.



Спасательные работы продолжаются. Не менее 28 человек пострадали сегодня ночью от стихии на Тайване: на остров обрушился тайфун. Более 2,8 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы.