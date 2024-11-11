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Американскую почту могут расформировать из-за превращения ее в наркотранзитера США
Аудит американской почтовой службы обнаружил вопиющие проблемы, которые ставят под вопрос само существование этого ведомства.
Выяснилось, что почта превратилась едва ли не в главного наркотранзитера страны. Именно посылками дилеры доставляют запрещенные вещества клиентам. Это было бы невозможно без участия почтовых служащих.
Аудиторы полагают, что там сложилось масштабное мафиозное сообщество. Почтальоны-преступники занимаются также расхищением отправлений. Только в 2024 году исчезло без следа более 120 млн посылок. Даже специалисты не знают, что со всем этим делать. Реформы вряд ли помогут. Остается только распустить почтовую службу, а затем создать новую.
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