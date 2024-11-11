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Американцы готовятся к шторму десятилетия. Стремительно пустеют полки магазинов - сметается все
Шторм десятилетия. На восточное побережье США надвигается снежная буря, которая принесет сильнейшие снегопады, рекордно низкие температуры и мощные порывы ветра.
В общей сложности шторм может затронуть более 60 млн человек и стать сильнейшим за последние за 10 лет. Снегопады уже обрушились на Кентукки, Канзас и Миссури, а во многих штатах был введен режим чрезвычайной ситуации. Несколько тысяч авиарейсов было отменено.
В пригороде американской столицы стремительно пустеют полки продуктовых магазинов - сметают все - от воды до туалетной бумаги.
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