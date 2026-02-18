3.74 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Аналитик Дик обозначил, чем отличились переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Украине
Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, которые стартовали 17 февраля в Женеве, отличились расширенным составом участников и охватили широкий спектр вопросов. Такое мнение выразил аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью", подчеркнув, что российская сторона предпринимает серьезные усилия для продвижения диалога.
"Прежде всего, хотел бы отметить расширенный состав участников переговоров с российской стороны и с украинской. Более 20 человек, при том что это уровень и замминистра иностранных дел, и начальника главного управления Генштаба. В этот же день в Женеве прошла встреча представителя президента Российской Федерации по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева", - отметил эксперт.
То есть, на мой взгляд, решался целый спектр различных вопросов, в том числе политические, военные, военно-технические.
По его мнению, это свидетельствует о конструктивном подходе Москвы: "С российской стороны, я в этом убежден, предпринимаются определенные усилия, которые, я бы хотел в это верить, в том числе поддерживаются духом Анкориджа с американской стороны. То есть, Россия не на пустом месте выдвигает определенные требования. И как неоднократно подчеркивал и президент Российской Федерации Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, эти договоренности должны быть краеугольным камнем, на котором будет выстроена повестка", - пояснил аналитик.
Однако, по его словам, дальнейший прогресс зависит от позиции украинской стороны и ее западных партнеров. "Мне кажется, неангажированным зрителям очевидно, что мяч на стороне Зеленского, а в конечном счете на стороне Запада, на стороне Европы", - заключил Сергей Дик.