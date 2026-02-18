Аналитик Дик обозначил, чем отличились переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c30003-31c4-4f64-bde6-8c8310bfca6a/conversions/c01edc45-1342-49f2-bbf7-7656ee4ae2f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c30003-31c4-4f64-bde6-8c8310bfca6a/conversions/c01edc45-1342-49f2-bbf7-7656ee4ae2f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c30003-31c4-4f64-bde6-8c8310bfca6a/conversions/c01edc45-1342-49f2-bbf7-7656ee4ae2f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c30003-31c4-4f64-bde6-8c8310bfca6a/conversions/c01edc45-1342-49f2-bbf7-7656ee4ae2f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, которые стартовали 17 февраля в Женеве, отличились расширенным составом участников и охватили широкий спектр вопросов. Такое мнение выразил аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью", подчеркнув, что российская сторона предпринимает серьезные усилия для продвижения диалога.

"Прежде всего, хотел бы отметить расширенный состав участников переговоров с российской стороны и с украинской. Более 20 человек, при том что это уровень и замминистра иностранных дел, и начальника главного управления Генштаба. В этот же день в Женеве прошла встреча представителя президента Российской Федерации по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева", - отметил эксперт.

То есть, на мой взгляд, решался целый спектр различных вопросов, в том числе политические, военные, военно-технические. Сергей Дик

По его мнению, это свидетельствует о конструктивном подходе Москвы: "С российской стороны, я в этом убежден, предпринимаются определенные усилия, которые, я бы хотел в это верить, в том числе поддерживаются духом Анкориджа с американской стороны. То есть, Россия не на пустом месте выдвигает определенные требования. И как неоднократно подчеркивал и президент Российской Федерации Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, эти договоренности должны быть краеугольным камнем, на котором будет выстроена повестка", - пояснил аналитик.