Андрей Сыч о конфликте в Украине: Чем ближе к миру, тем выше эскалация

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Резкое усиление риторики и действий Киева может быть связано с приближением возможного мирного соглашения. Такое мнение выразил ведущий подкаста "Волков и Сыч" Андрей Сыч.

"Складывается впечатление, что вот эта вся истеричность, которую мы видим со стороны Зеленского, как раз обусловлена тем, что приближается какое-то мирное соглашение. Чем ближе к миру, тем выше эскалация. Просто потому, что каждый хочет поднять ставки, зафиксироваться на удобных положениях и выйти на эти переговоры с сильной позицией", - отметил ведущий.

Он считает, что одной из целей текущей эскалации является попытка втянуть в конфликт Беларусь. Это нужно Киеву, чтобы максимально отодвинуть момент заключения мира.

Думаю, что втянуть Беларусь в этот конфликт - это стремление отодвинуть мирное соглашение. Потому что мы прекрасно понимаем: когда заключат мир, будут выборы, уголовное преследование всей киевской верхушки. Андрей Сыч

На эту же тему высказался и журналист, политолог Андрей Мамыкин. По его словам, в этой ситуации Киеву нужно напомнить про тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Республики Беларусь. "И не забывайте, у России с Республикой Беларусь особые связи, это Союзное государство. И Россия по договору должна всей своей мощью ответить на любое поползновение на суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь и наоборот", - сказал он.

Андрей Сыч и Андрей Мамыкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142bcd97-c7cb-4a6c-8d27-bb775c09b378/conversions/32357621-31a3-4535-bfd5-131da3faa7c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142bcd97-c7cb-4a6c-8d27-bb775c09b378/conversions/32357621-31a3-4535-bfd5-131da3faa7c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142bcd97-c7cb-4a6c-8d27-bb775c09b378/conversions/32357621-31a3-4535-bfd5-131da3faa7c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142bcd97-c7cb-4a6c-8d27-bb775c09b378/conversions/32357621-31a3-4535-bfd5-131da3faa7c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

По оценке политолога, Россия обладает значительным превосходством в ядерном арсенале и ряде ключевых военных технологий. "Россия это страна номер один по ядерным боеголовкам, это страна с очень передовыми военными технологиями и в ряде видов вооружений Россия опережает всех своих ближайших конкурентов (и Китай, и США) на 10, на 20, даже в некоторых на 30 лет. Поэтому Зеленский играет с огнем", - заявил Андрей Мамыкин.

Он также акцентировал внимание на юридическом статусе происходящего: официально это специальная военная операция, а не война России и Украины: "Зеленский хочет начать настоящую войну? Настоящее прямое противостояние с первой в мире на сегодня ядерной сверхдержавой?"

Всякий хамский выпад и всякая угроза, и, возможно, применение, не дай бог, конечно, оружия против суверенной территории Беларуси - все это ведет к прямому военному столкновению. Андрей Мамыкин

При этом он выразил уверенность, что сдержать Зеленского способны только европейские партнеры, которые, по его мнению, уже осознают риски прямого конфликта с Россией. "Если он хочет этого (войны - прим. ред.), то его могут одернуть только европейские партнеры. А в Европе немало умных людей: военных аналитиков, руководителей. Я уверен, в окружении Эммануэля Макрона (президента Франции - прим. ред.) и Фридриха Мерца (канцлера ФРГ - прим. ред.) прекрасно понимают, к чему может привести это прямое военное противостояние с Россией. Поэтому, кстати, они и бегают к заместителям Сергея Лаврова (глава МИД России - прим. ред.) и просятся послушать, поговорить", - отметил политолог.