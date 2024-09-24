Аномальные осадки затопили некоторые районы Великобритании

Внезапное наводнение случилось в Великобритании. В некоторых районах центральной и южной Англии за сутки выпала месячная норма осадков. Дороги закрыты, движение по некоторым железнодорожным линиям в Лондоне приостановлено. Десятки человек сообщили о затоплении своих домов. В городе Лейтон Баззард в графстве Бедфордшир дороги превратились в реки. Местные жители жалуются, что власти для недопущения подтоплений никаких мер не предприняли.