3.60 BYN
3.18 BYN
3.47 BYN
Аномальные осадки затопили некоторые районы Великобритании
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5_22024-09-24T06:57:58.000000Z00
Внезапное наводнение случилось в Великобритании. В некоторых районах центральной и южной Англии за сутки выпала месячная норма осадков. Дороги закрыты, движение по некоторым железнодорожным линиям в Лондоне приостановлено. Десятки человек сообщили о затоплении своих домов. В городе Лейтон Баззард в графстве Бедфордшир дороги превратились в реки. Местные жители жалуются, что власти для недопущения подтоплений никаких мер не предприняли.