Армия США готовится вторгнуться в Мексику? Что происходит на границе

СМИ сообщают о внушающих тревогу приготовлениях армии Соединенных Штатов на границе с Мексикой. Туда уже прибыл глава Минобороны США, а также формируются оперативные группировки. Все это позволит американцам начать вторжение в страну-соседку буквально в любой момент.

Над мексиканской территорией совершают полеты самолеты-разведчики. Вашингтон обвинил официальный Мехико в том, что наркокартели действуют при покровительстве, если не прямой поддержке правительства. Между тем в северных штатах Мексики развернулась полноценная мафиозная война.