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Армия США готовится вторгнуться в Мексику? Что происходит на границе
СМИ сообщают о внушающих тревогу приготовлениях армии Соединенных Штатов на границе с Мексикой. Туда уже прибыл глава Минобороны США, а также формируются оперативные группировки. Все это позволит американцам начать вторжение в страну-соседку буквально в любой момент.
Над мексиканской территорией совершают полеты самолеты-разведчики. Вашингтон обвинил официальный Мехико в том, что наркокартели действуют при покровительстве, если не прямой поддержке правительства. Между тем в северных штатах Мексики развернулась полноценная мафиозная война.
Накануне президент Мексики Клаудия Шейнбаум в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом добилась приостановки разорительных импортных пошлин. Пока не ясно, на какие уступки она пошла: возможно, ею была все-таки санкционирована операция американской армии на территории соседней страны.