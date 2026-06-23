Аудит выявил нарушения в родильных отделениях Польши

В родильных отделениях Польши зафиксированы серьезные нарушения, об этом свидетельствует отчет высшего контрольно-ревизионного управления страны за 2022-2025 годы.

Аудит охватил Министерство здравоохранения, 14 больниц и 9 гинекологических и акушерских клиник. Нарушения, как отмечается, были выявлены повсеместно.

В частности, возникли проблемы с доступностью эпидуральной анестезии, а также с тем, что некоторые больницы незаконно взимали плату за курсы подготовки к родам и акушерские услуги.

Во многих больницах царит организационный хаос, а стандарты оказания медицинской помощи не соблюдаются. Из-за нехватки персонала врачи вынуждены трудиться непрерывно более 24 часов, а в крайних случаях - до 96 часов.