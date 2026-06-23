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Аудит выявил нарушения в родильных отделениях Польши
В родильных отделениях Польши зафиксированы серьезные нарушения, об этом свидетельствует отчет высшего контрольно-ревизионного управления страны за 2022-2025 годы.
Аудит охватил Министерство здравоохранения, 14 больниц и 9 гинекологических и акушерских клиник. Нарушения, как отмечается, были выявлены повсеместно.
В частности, возникли проблемы с доступностью эпидуральной анестезии, а также с тем, что некоторые больницы незаконно взимали плату за курсы подготовки к родам и акушерские услуги.
Во многих больницах царит организационный хаос, а стандарты оказания медицинской помощи не соблюдаются. Из-за нехватки персонала врачи вынуждены трудиться непрерывно более 24 часов, а в крайних случаях - до 96 часов.
В докладе отмечается, что существующие условия труда угрожают не только здоровью и жизни врачей, но прежде всего безопасности пациентов и новорожденных. При этом с 2022 по 2024 год в Польше было закрыто 26 гинекологических и акушерских отделений, а в 2025 году - еще 27. Вскоре, по оценкам, в 136 уездах вовсе не останется родильных отделений.