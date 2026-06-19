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Австралия выделит Украине дополнительные 70 млн долларов на закупку военного оборудования

Австралия выделит Украине еще около 70 млн долларов на закупку критически важного военного оборудования. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз.

Как уточнили в оборонном ведомстве, деньги направят на приобретение оружия, боеприпасов и средств ПВО через механизм PURL, созданный при поддержке НАТО.

Напомним, ранее власти Великобритании также сообщили о планах передать Киеву 150 тыс. дронов и более 350 ракет.

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