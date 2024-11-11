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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде - пострадали 27 человек

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде. В транспорте ехали 37 граждан России. Пострадали 27 человек, некоторые доставлены в больницу в Паттайе.

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По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги, столкнулся с внедорожником и врезался в ограждение.

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