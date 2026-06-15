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Автоконцерн Volkswagen оставляет без работы тысячи немцев
Автор:Редакция news.by
Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen ждет жесточайшая оптимизация. Под увольнение попадут десятки тысяч человек.
До конца 2026 года на улицах окажутся уже 19 тыс. сотрудников. Таковы реалии европейских ценностей. Люди в этой "демократической схеме" - ничто.
Главными причинами радикальных мер руководство называет падение спроса на электромобили, высокие цены на энергоносители, пошлины со стороны США, а также необходимость снижения затрат для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке. И никто не может признать правду - бездумные решения властей страны и Еврокомиссии.