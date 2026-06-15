До конца 2026 года на улицах окажутся уже 19 тыс. сотрудников. Таковы реалии европейских ценностей. Люди в этой "демократической схеме" - ничто.

Главными причинами радикальных мер руководство называет падение спроса на электромобили, высокие цены на энергоносители, пошлины со стороны США, а также необходимость снижения затрат для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке. И никто не может признать правду - бездумные решения властей страны и Еврокомиссии.