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Автомойка в Таиланде прославилась необычной услугой - там вымыли слона
Автомойка в таиландской провинции Чонбури прославилась на этой неделе на весь Таиланд необычной услугой: на мойке вымыли слона, пишет РИА Новости.
Пользователь одной из таиландских социальных сетей Чаккрит Чамнонгпли разместил в четверг в своем аккаунте случайно снятое видео мытья слона на автомобильной мойке, куда он заехал помыть машину. Затем видео попало на интернет-сайт одной из самых популярных газет Таиланда, "Тхаи Рат", и стало вирусным.
На видео мойщик поливает намыленного слона из шланга под давлением в одном из боксов для мытья автомобилей.
"Он поливает очень осторожно, давление гораздо ниже, чем при мойке автомобилей. А слону, похоже, это нравится: он улыбается и поднимает хобот", - говорит на видео его автор Чамнонгпли.
Участники таиландских соцсетей бурно отреагировали на размещенное видео, сделав к нему тысячи комментариев, среди которых встречаются вопросы, такие как "а он точно моет слона не автомобильным шампунем?" и предложения, в том числе "а как насчет полировки?".
Поголовье слонов в Таиланде сейчас насчитывает около 3 500 особей, большинство из них - домашние слоны, занятые на тех или иных работах. Неделю назад, 13 марта, в Таиланде отметили Национальный день слона. Гигантское животное является одним из наиболее узнаваемых символов страны.