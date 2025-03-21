Автомойка в Таиланде прославилась необычной услугой - там вымыли слона

Автомойка в таиландской провинции Чонбури прославилась на этой неделе на весь Таиланд необычной услугой: на мойке вымыли слона, пишет РИА Новости.

Пользователь одной из таиландских социальных сетей Чаккрит Чамнонгпли разместил в четверг в своем аккаунте случайно снятое видео мытья слона на автомобильной мойке, куда он заехал помыть машину. Затем видео попало на интернет-сайт одной из самых популярных газет Таиланда, "Тхаи Рат", и стало вирусным.

Фото: Chakkrit Chamnongplee news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e018c4a1-45d0-4bf7-8168-cdb61f301456/conversions/f38042ee-48c7-47b6-91c2-580f5045f1dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e018c4a1-45d0-4bf7-8168-cdb61f301456/conversions/f38042ee-48c7-47b6-91c2-580f5045f1dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e018c4a1-45d0-4bf7-8168-cdb61f301456/conversions/f38042ee-48c7-47b6-91c2-580f5045f1dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e018c4a1-45d0-4bf7-8168-cdb61f301456/conversions/f38042ee-48c7-47b6-91c2-580f5045f1dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Chakkrit Chamnongplee

На видео мойщик поливает намыленного слона из шланга под давлением в одном из боксов для мытья автомобилей.

"Он поливает очень осторожно, давление гораздо ниже, чем при мойке автомобилей. А слону, похоже, это нравится: он улыбается и поднимает хобот", - говорит на видео его автор Чамнонгпли.

Участники таиландских соцсетей бурно отреагировали на размещенное видео, сделав к нему тысячи комментариев, среди которых встречаются вопросы, такие как "а он точно моет слона не автомобильным шампунем?" и предложения, в том числе "а как насчет полировки?".