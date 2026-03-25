Axios: Иран обвинил США в обмане на двух предыдущих переговорах
Автор:Редакция news.by
Американские заявления о мирных переговорах - не более чем уловка. Как пишет Axios, иранские чиновники сообщили посредникам, что США их уже дважды обманули и они не хотят быть обманутыми снова.
Портал напомнил, что во время двух предыдущих раундов переговоров Белый дом одобрил внезапные атаки на Иран. Также отмечается, что передвижения американских военных и решение направить значительное подкрепление усилили подозрения Тегерана.
Трамп ранее заявил, что США ведут переговоры с "правильными людьми" в Тегеране. В Исламской Республике утверждения о прямых контактах с Вашингтоном опровергли.