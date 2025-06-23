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Бахрейн, ОАЭ и Кувейт закрыли воздушное пространство
Автор:Редакция news.by
Бахрейн, ОАЭ и Кувейт закрыли воздушное пространствоnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/320e54c0-226d-4a04-b6d2-8826663d33a7/conversions/4cb12827-d9b6-4fec-b901-8352bc9f9ed5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/320e54c0-226d-4a04-b6d2-8826663d33a7/conversions/4cb12827-d9b6-4fec-b901-8352bc9f9ed5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/320e54c0-226d-4a04-b6d2-8826663d33a7/conversions/4cb12827-d9b6-4fec-b901-8352bc9f9ed5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/320e54c0-226d-4a04-b6d2-8826663d33a7/conversions/4cb12827-d9b6-4fec-b901-8352bc9f9ed5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство. Об этом сообщил международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar.
"Судя по данным о маршрутах полетов и аудиозаписям радиопереговоров с авиадиспетчерской службой, воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто", - сообщается на странице сервиса в X.
Управление гражданской авиации Бахрейна распорядилось временно закрыть воздушное пространство страны, сообщает Бахрейнское информационное агентство.
Кувейт закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, информирует Управление гражданской авиации.