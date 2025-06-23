Бахрейн, ОАЭ и Кувейт закрыли воздушное пространство

Объединенные Арабские Эмираты после иранских ударов по авиабазе Аль-Удейд на территории Катара закрыли свое воздушное пространство. Об этом сообщил международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar.

"Судя по данным о маршрутах полетов и аудиозаписям радиопереговоров с авиадиспетчерской службой, воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто", - сообщается на странице сервиса в X.