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BALTOPS-25: в учениях в Латвии принимают участие 9 тыс. военных

В Латвии продолжаются совместные учения сил НАТО BALTOPS-25. В ходе маневров отрабатывается боевое применение американских залповых систем "Хаймарс", которые были закуплены всеми тремя Прибалтийскими республиками.

В учениях принимают участие около 9 тыс. военнослужащих из 16 стран альянса. Маневры в Прибалтике уже постоянны и будут длиться непрерывно вплоть до октября. Вероятно, это сделано для того, чтобы постоянно держать войска в состоянии боевой готовности.

Фото: РИА Новости

Латвияучения