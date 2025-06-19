BALTOPS-25: в учениях в Латвии принимают участие 9 тыс. военных

В Латвии продолжаются совместные учения сил НАТО BALTOPS-25. В ходе маневров отрабатывается боевое применение американских залповых систем "Хаймарс", которые были закуплены всеми тремя Прибалтийскими республиками.

В учениях принимают участие около 9 тыс. военнослужащих из 16 стран альянса. Маневры в Прибалтике уже постоянны и будут длиться непрерывно вплоть до октября. Вероятно, это сделано для того, чтобы постоянно держать войска в состоянии боевой готовности.