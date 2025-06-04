Бастрыкин: За терактами в России стоят украинские спецслужбы

За тремя терактами в Курской и Брянской областях стоят украинские спецслужбы. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин. Напомним, в результате диверсий погибли 7 человек, более 100 пострадали.

"На местах происшествия всех трех терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства. Собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были организованы спецслужбами Украины", - сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.