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Бастрыкин: За терактами в России стоят украинские спецслужбы
За тремя терактами в Курской и Брянской областях стоят украинские спецслужбы. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин. Напомним, в результате диверсий погибли 7 человек, более 100 пострадали.
"На местах происшествия всех трех терактов использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства. Собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были организованы спецслужбами Украины", - сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В период с 20 по 25 мая правоохранители проводили поиск и обезвреживание украинских диверсионно-разведывательных групп. Сообщается, что на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства, а в районе деревни Микишево той же области из тайника изъяли 13 кг пластида и блоки управления украинского производства.