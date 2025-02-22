Грузию и Турцию накрыл снегопад: в Батуми и Кобулети не ходит транспорт, в Стамбуле закрыты школы

Аномальный снегопад на западе Грузии - в Батуми и Кобулети не ходит общественный транспорт, отменены пригородные и междугородние электрички, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Высота сугробов местами достигает 70 см.

Продолжает засыпать и Турцию - в Стамбуле из-за сильного снегопада закрыты школы, отменены внутренние рейсы, курьерам запрещено выезжать на улицы на мотоциклах. Для ряда профессий отменили рабочие дни, на дорогах множество ДТП.



Страна переживает самый сильный снегопад за последние полвека - сугробы здесь намело до полуметра в высоту.