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МИД Беларуси обеспокоен эскалацией конфликта между Ираном и Израилем
Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном и сообщениями о гибели мирных граждан, включая детей, заявили в МИД нашей страны.
"Силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, ответственности и недопущению действий, которые могут негативно повлиять на политико-дипломатические усилия международного сообщества, направленные на комплексное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам Беларуси учитывать ситуацию, тщательно взвешивать необходимость поездок в страны, входящие в зону конфликта, также отслеживать официальные уведомления авиационных властей при планировании таких поездок. Граждан, находящихся в регионе, МИД призвал строго соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям властей страны пребывания.