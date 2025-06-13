МИД Беларуси обеспокоен эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном и сообщениями о гибели мирных граждан, включая детей, заявили в МИД нашей страны.

"Силовой сценарий конфликта представляет серьезную угрозу для региональной стабильности и безопасности, несет в себе риск гуманитарной катастрофы и может иметь непредсказуемые глобальные последствия. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, ответственности и недопущению действий, которые могут негативно повлиять на политико-дипломатические усилия международного сообщества, направленные на комплексное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.