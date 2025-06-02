Белорус пытался предотвратить теракт беспилотниками в Иркутской области

Среди очевидцев, пытавшихся предотвратить устроенный киевским режимом теракт в Иркутской области, был белорус Антон Мацкевич. Он оказался на парковке недалеко от фуры, из которой вылетали БПЛА.

Дроны были нацелены на Мурманский, Иркутский, Ивановский, Рязанский и Амурский аэропорты. Наш соотечественник, несмотря на угрозы жизни, старался сбить беспилотники всем, что оказалось под рукой.