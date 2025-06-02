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Белорус пытался предотвратить теракт беспилотниками в Иркутской области
Среди очевидцев, пытавшихся предотвратить устроенный киевским режимом теракт в Иркутской области, был белорус Антон Мацкевич. Он оказался на парковке недалеко от фуры, из которой вылетали БПЛА.
Дроны были нацелены на Мурманский, Иркутский, Ивановский, Рязанский и Амурский аэропорты. Наш соотечественник, несмотря на угрозы жизни, старался сбить беспилотники всем, что оказалось под рукой.
"Я видел дым, видел, откуда взлетали беспилотники. Первое, что пришло в голову, что нужно действовать, потому что, возможно, где-то погибают люди", - рассказал Антон Мацкевич.