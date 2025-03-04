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Белоруса с беспилотником задержали возле литовской границы
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3.52025-03-12T18:29:42.000000Z00
Белоруса с беспилотником задержали лидские пограничники возле литовской границы. Изъят беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами. И как сообщает Погранкомитет, в районе поселка Гайтюнишки Вороновского района их группа отрабатывала оперативную информацию, что кто-то из местных пользуется дронами возле границы. Нарушителем действительно оказался местный житель. За эксплуатацию и изготовление беспилотника его ждет крупный штраф. Ответить придется и за использование воздушного пространства без разрешения, в том числе и в приграничной зоне.