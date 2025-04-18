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Белорусская техника конкурентоспособна на Вьетнамском рынке - как мы этого добились?
Беларусь и Вьетнам близки по духу, несмотря на большую дистанцию между странами. За 2024 год наша сторона возобновила поставки БЕЛАЗов во Вьетнам, туда поступили наши шины. Нарастили также поставки молочных продуктов. В свою очередь, Вьетнам также наращивает свой товарооборот с Беларусью.
Как Беларусь и Вьетнам находят общий язык, несмотря на расстояния и что лежит в основе нашего динамического сотрудничества, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков в проекте "Актуальное интервью".
Во Вьетнаме действует совместный сборочный завод "МАЗ-Азия". Предприятие работает стабильно и в основном поставляет продукцию на местный рынок. Посол отметил, что есть планы по наращиванию объемов производства, в том числе для поставок техники на рынки третьих стран.
"Большое препятствие к тому, чтобы наша техника была более конкурентоспособна - большое логистическое плечо. То есть производители из Китая, Кореи, Японии находятся ближе к Вьетнаму. И для потребителя важную роль играет логистическая составляющая в конечной цене. В этой связи мы большое внимание уделяем локализации этой техники здесь, повышению уровня локализации, что нам дает в перспективе конкурентное преимущество", - подчеркнул Владимир Боровиков.
Несмотря на все сложности в вопросах логистики наши машины на этом рынке покупают. "Мы конкурируем качеством. Наши автомобили зарекомендовали себя в самом хорошем понимании этого слова. Поэтому, когда потребитель выбирает между ценой и качеством, он выбирает наш МАЗ", - отметил Посол.