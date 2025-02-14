Белорусско-российский проект Евразийской хартии многообразия и многополярности презентовали в Женеве

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Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская и постоянный представитель Российской Федерации Геннадий Гатилов провели в Женеве совместный брифинг для дипломатического корпуса, посвященный белорусско-российской инициативе по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХІ веке. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Дипломаты представили идею Хартии как важнейшего документа, который призван укрепить международную безопасность и содействовать созданию справедливого миропорядка, в первую очередь на евразийском пространстве.

Они подчеркнули, что инициатива не направлена против какой-либо страны или группы стран, а также важность налаживания диалога со всеми потенциальными ее участниками, включая европейские государства.

Постпред Беларуси особо акцентировала необходимость закрепления в Хартии уважения разнообразия и многополярности как важнейших характеристик современной картины мира и динамичного развивающегося Евразийского региона. Лариса Бельская отметила важность общеевразийского инклюзивного процесса для разработки документа, во время которого все большее число стран могли бы поддержать идею Евразийской хартии многообразия и многополярности в ХХІ веке.

Постпред России в свою очередь уделил внимание перспективам формирования новой евразийской архитектуры безопасности, одним из ключевых принципов которой должно быть устранение коренных причин конфликтов. Необходимо генерировать идеи, основанные не на праве сильного, а на равноправии и честном балансе интересов.