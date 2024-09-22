Атаки в Ливане десятки правительств планеты назвали терактами

Теракты, которые потрясли Ливан 17-18 сентября, продолжают оставаться главной темой обсуждения как для всех планетарных СМИ, так и для дипломатов самых влиятельных государств мира. Десятки правительств нападение уже осудили и сочли его террористическим.

Подрыв гаджетов - результат заговора нескольких спецслужб

Итог второго и, возможно, не последнего дня детонации гаджетов был не менее кошмарен, чем результаты первого: погибли 25 человек, ранены 450. Судя по масштабу атаки, взрывчаткой укомплектовали десятки тысяч гаджетов самого разного назначения: следовательно, делалось это не в подвальной лаборатории, а на каком-то предприятии конвейерным способом. И завод этот был специальным образом оборудован для работы с детонирующими веществами.

Али Омаис, директор Центра стратегических исследований:

Нет никаких сомнений, что израильтяне взаимодействовали со многими государствами и их структурами. Такое предприятие требует значительного числа технологий и большого масштаба промышленных производств - это не по силам одной стране или одной разведке.

Гаджеты выходят из-под контроля

Британская Daily Mail рукоплещет израильской разведке, но тут же впадает в панику: а если Китай и Россия заминируют наши айфоны!? Москва и Пекин вряд ли, но и помимо них охотников наверняка найдется немало. В общем, теперь как в старинном романе - "Бога нет и все позволено": допустимым стало ранее категорически недопустимое.