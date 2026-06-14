Bloomberg: Европа экстренно готовится к сокращению войск США

Европейские союзники по НАТО экстренно готовятся к радикальному сокращению американского военного присутствия.

Как сообщает Bloomberg, Вашингтон намерен резко урезать объемы отправки финансовых средств, тяжелой техники и живой силы, которые ранее планировалось перебросить в Европу в случае полномасштабной войны или глобального кризиса.

По данным инсайдеров, европейским столицам придется самостоятельно искать замену критически важным американским технологиям в сфере ПВО, дозаправки в воздухе, стратегического транспорта и спутниковой связи.