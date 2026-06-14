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Bloomberg: Европа экстренно готовится к сокращению войск США
Автор:Редакция news.by
Европейские союзники по НАТО экстренно готовятся к радикальному сокращению американского военного присутствия.
Как сообщает Bloomberg, Вашингтон намерен резко урезать объемы отправки финансовых средств, тяжелой техники и живой силы, которые ранее планировалось перебросить в Европу в случае полномасштабной войны или глобального кризиса.
По данным инсайдеров, европейским столицам придется самостоятельно искать замену критически важным американским технологиям в сфере ПВО, дозаправки в воздухе, стратегического транспорта и спутниковой связи.
Министры обороны стран ЕС уже проводят закрытые встречи, пытаясь осознать масштаб дефицита вооружений и ликвидировать бреши в коллективной безопасности.