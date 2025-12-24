Bloomberg: Российский рубль - самая сильная валюта года

Российский рубль стал самой сильной валютой года - констатирует агентство Bloomberg. Как отмечают аналитики издания, с начала года рубль подорожал примерно на 45 % и торгуется вблизи отметки 78 рублей за доллар.

Это почти на уровне, который наблюдался до начала СВО в Украине. По данным статистики, за последние 12 месяцев темпы укрепления стали максимальными как минимум с 1994 года. По расчетам Bloomberg, рост рубля ставит его в пятерку лучших мировых активов по спотовой доходности после платины, серебра, палладия и золота.