Вице-премьер украинского правительства Алексей Чернышев бежал из страны. Трагикомизма этой ситуации придает тот факт, что он является министром нацединства и по должности обязан способствовать возвращению граждан из-за рубежа.

Подчиненные Чернышева, правда, уверяют, что он в командировке, но факт бегства признают даже в офисе Зеленского.

История эта примечательна тем, что чиновник считается "кошельком Зеленского". К беглому вице-премьеру начало подбираться Агентство по борьбе с коррупцией. Эта структура создана в Украине американцами и властям неподконтрольна. Соответственно, как утверждают киевские медиа, Чернышев поспешил скрыться, а из-за границы предъявил офису Зеленского ультиматум: либо ему обеспечивают защиту на родине, либо он идет на контакт с полицейскими структурами ЕС.