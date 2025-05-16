Более 200 фермеров вышли протестовать на юге Франции

В регионе Окситания (Франция) более 200 фермеров вышли на протесты в поддержку законопроекта, который предусматривает некоторые послабления в области сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.

"В четверг вечером фермеры собрались в нескольких городах Окситании, чтобы поддержать законопроект Дюплома, направленный на "снятие ограничений на осуществление" их профессиональной деятельности и, в частности, содействующий доступу к пестицидам", - говорится в сообщении.

Около 200 аграриев, некоторые из которых приехали на тракторах с прицепом, устроили акцию в городе Монтобан. Туда вызвали полицейских, чтобы предотвратить возможные попытки демонстрантов вывалить навоз перед штаб-квартирой партии социалистов.

Еще одна манифестация прошла в городе Родез. Там десять фермеров вывалили тюки соломы на кольцевой развязке около аэропорта и вывесили большой баннер, призывающий не блокировать новый законопроект, который они считают жизненно важным.

По словам организаторов акций, в разгар весенних сельскохозяйственных работ они не ожидали большого числа участников. Но это только начало, заверили они.

Накануне глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил, что с 26 мая аграрии возобновят протесты, поскольку власти не выполняют обещания.

Масштабные протесты фермеров проходили во Франции в конце 2023 - начале 2024 года. Протестующие блокировали ключевые автотрассы тракторами, стогами сена и кучами навоза, забрасывали навозом префектуры и здания администраций. Они выступали, в частности, против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.