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Более 2300 человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели

Более 2,3 тыс. человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели. Такие данные приводят в своем исследовании ученые Имперского колледжа Лондона. Жертвами непогоды стали жители 12 городов, в том числе Милана, Парижа, Барселоны и Лондона.



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Самая высокая смертность зафиксирована среди пожилых людей старше 65 лет.

По словам исследователей, в июне температура воздуха в отдельных европейских странах местами превышала плюс 40.

Среди последствий высоких температур - масштабные природные пожары. Более 18 тыс. человек оказались в изоляции из-за горящих лесов в Каталонии. Полыхает Греция. Марсель и окрестности также охвачены дымом.

Приостановлены авиарейсы, нарушено железнодорожное движение. 

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