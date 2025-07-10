Более 2300 человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели

Более 2,3 тыс. человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели. Такие данные приводят в своем исследовании ученые Имперского колледжа Лондона. Жертвами непогоды стали жители 12 городов, в том числе Милана, Парижа, Барселоны и Лондона.







