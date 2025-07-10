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Более 2300 человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели
Автор:Редакция news.by
Более 2,3 тыс. человек скончались в Европе из-за сильной жары за последние две недели. Такие данные приводят в своем исследовании ученые Имперского колледжа Лондона. Жертвами непогоды стали жители 12 городов, в том числе Милана, Парижа, Барселоны и Лондона.
Самая высокая смертность зафиксирована среди пожилых людей старше 65 лет.
По словам исследователей, в июне температура воздуха в отдельных европейских странах местами превышала плюс 40.
Среди последствий высоких температур - масштабные природные пожары. Более 18 тыс. человек оказались в изоляции из-за горящих лесов в Каталонии. Полыхает Греция. Марсель и окрестности также охвачены дымом.
Приостановлены авиарейсы, нарушено железнодорожное движение.