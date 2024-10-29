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Более 3 тыс. мигрантов из Мексики пешком направились к границе США
К границе США направился очередной караван мигрантов из Мексики. В колонне из более чем 3 тыс. человек - в основном женщины и дети.
Ищут лучшей жизни, но надежда все призрачнее. Если Трамп вступит в должность, он закроет программу предоставления убежища. Это уже четвертое "паломничество" с момента инаугурации нового президента Мексики.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. Американские пограничники называют это "безумной" попыткой попасть в Штаты, пока Байден еще занимает свой пост.
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