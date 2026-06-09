Болгария отказывается от поставок оружия Киеву

Новое правительство Болгарии прекратит поставки оружия Украине, потому что ей "нужны люди, а не оружие". Об этом заявил министр обороны страны. Он также призвал к "справедливому миру, условия которого будут определены обеими сторонами конфликта".

"Пришло время искать справедливый мир, который должна определить каждая из двух сторон, участвующих в конфликте. Разумеется, роль Европейского союза чрезвычайно важна. Эту роль было бы трудно назвать ролью посредника уже хотя бы потому, что Европейский союз так или иначе помогал Украине в ее усилиях в этой войне. Украине нужно больше людей, а не больше вооружений. У них и так достаточно много оружия от нас, поэтому мы не предусматриваем предоставления дополнительных вооружений украинской армии".