Больницы Франции могут остаться без шприцев, масок и катетеров
Автор:Редакция news.by
Больницам Франции грозит дефицит медицинских изделий из-за остановки судоходства в Ормузском проливе - предупреждают представители промышленности страны.
Медучреждения могут столкнуться с нехваткой шприцев, катетеров, медицинских масок. Дело в том, что в их изготовлении используется специальный пластик. В основном Франция импортирует его из Китая, который из-за блокады Ормуза испытывает трудности с поставками нефти, необходимой для его производства.
Как считают эксперты, в напряженной ситуации могут оказаться не только учреждения здравоохранения, но и другие сферы, зависящие от поставок материалов из-за рубежа.