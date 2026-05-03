logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Больницы Франции могут остаться без шприцев, масок и катетеров

Больницам Франции грозит дефицит медицинских изделий из-за остановки судоходства в Ормузском проливе - предупреждают представители промышленности страны.

Медучреждения могут столкнуться с нехваткой шприцев, катетеров, медицинских масок. Дело в том, что в их изготовлении используется специальный пластик. В основном Франция импортирует его из Китая, который из-за блокады Ормуза испытывает трудности с поставками нефти, необходимой для его производства.

Как считают эксперты, в напряженной ситуации могут оказаться не только учреждения здравоохранения, но и другие сферы, зависящие от поставок материалов из-за рубежа.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Франция