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Большая часть западной техники непригодна для отправки на фронт - депутат Верховной рады
Две трети военной техники, которую Запад отправляет в Украину, идет на запчасти из-за непригодности. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова, сообщает ТАСС.
"Много армий мира оказались неготовыми. Когда стали искать у себя технику, которую можно использовать, половина из нее оказалась не в кондиции. Когда вы видите, что к нам условно приезжает 30 машин, это не значит, что к нам приехало 30 машин. Из них 20 может быть на разборку. Такая проблема есть и у европейцев, и у американцев", - сказала она в эфире телеканала "Новости. Live".
По словам депутата, европейские партнеры Украины сейчас абсолютно не готовы к продолжению конфликта, так как рассчитывали на американцев и надеялись, что "Дядя Сэм (персонифицированный образ США - прим. ред.) всех их защитит, а теперь они поняли, что воевать придется и им".
Также Устинова заявила, что из европейских стран на Украину до сих пор не доехала обещанная партнерами военная техника. "Нам не доходят многие обещанные вещи и яркий пример - 1 млн снарядов от Евросоюза, которые нам пообещали в 2022 году, но которые к нам так и не доехали. Есть недопоставки по системам ПВО (их поставки объявлялись на саммите НАТО в июле 2024 года - прим. ред.)", - добавила депутат.
18 ноября 2024 года занимавший тогда пост главы евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС "только что выполнил" свое обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, но с задержкой на 8,5 месяцев.