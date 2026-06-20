Британия провела испытания новых дальнобойных ракет

Великобритания провела испытания прототипов новых баллистических ракет, которые могут быть переданы Украине уже в этом году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Перед тремя компаниями-разработчиками была поставлена задача: создать дальнобойное оружие для поражения цели на расстоянии свыше 480 км, нести боеголовку массой 250 кг и развивать скорость около 600 км/ч. Испытания новых ракет прошли на Гебридских островах в Атлантическом океане. Ракеты всех трех разработчиков сработали штатно, но с "незначительными техническими неполадками".