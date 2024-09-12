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Британцев отучат от ксенофобии - любовь к мигрантам и исламу англичанам начнут внушать еще в школе

Власти Великобритании принимают самые радикальные шаги для того, чтобы подавить в стране антимигрантские настроения. В школах теперь показывают мультфильм, который предупреждает учеников: за нелояльность к исламу и мигрантам ждет принудительное перевоспитание с привлечением специальных служб.

Самым закоренелым ксенофобам придется познакомиться с тюрьмой, даже если они не достигли совершеннолетия. Изменятся и учебники: они станут внушать недоверие к конспирологам и фейковым источникам информации. Разумеется, нефейковыми являются только официальные СМИ.

После сентябрьских митингов против бесконтрольной миграции было арестовано около 2 тыс. человек, которым грозят сроки до пяти лет заключения. Среди задержанных были, в том числе, и дети.

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