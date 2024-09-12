Власти Великобритании принимают самые радикальные шаги для того, чтобы подавить в стране антимигрантские настроения. В школах теперь показывают мультфильм, который предупреждает учеников: за нелояльность к исламу и мигрантам ждет принудительное перевоспитание с привлечением специальных служб.

Самым закоренелым ксенофобам придется познакомиться с тюрьмой, даже если они не достигли совершеннолетия. Изменятся и учебники: они станут внушать недоверие к конспирологам и фейковым источникам информации. Разумеется, нефейковыми являются только официальные СМИ.