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Брюссель планирует вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евро

Брюссель планирует вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евро

В ближайшее время во Франции стартует трехдневный саммит G7. Участники встречи прибывают в город Эвьян-ле-Бен.

Лидеры G7, ЕС и еще нескольких государств намерены обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с Ираном и Украиной. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евро. Она подтвердила, что первый транш от ЕС в 9 млрд евро в рамках кредита должен поступить в Киев до конца июня. Кроме того, по ее словам, Брюссель уже приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСУкраинафинансыУрсула фон дер Ляйен