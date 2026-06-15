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Брюссель планирует вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Брюссель планирует вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евроnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В ближайшее время во Франции стартует трехдневный саммит G7. Участники встречи прибывают в город Эвьян-ле-Бен.
Лидеры G7, ЕС и еще нескольких государств намерены обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с Ираном и Украиной. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах вынести вопрос о выделении Киеву еще 45 млрд евро. Она подтвердила, что первый транш от ЕС в 9 млрд евро в рамках кредита должен поступить в Киев до конца июня. Кроме того, по ее словам, Брюссель уже приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму.