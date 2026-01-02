Буданов станет новым главой офиса Зеленского

Зеленский сделал публичное заявление о кадровом решении, согласно которому новым руководителем его офиса станет действующий глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главный аргумент: текущая ситуация требует от страны повышенной концентрации на вопросах национальной безопасности, развития силового блока, а также на дипломатических усилиях в рамках переговорных процессов. И Буданов, по мнению Зеленского, имеет специальный опыт на необходимых направлениях и достаточную силу для достижения результатов.