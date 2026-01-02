3.71 BYN
Буданов станет новым главой офиса Зеленского
Зеленский сделал публичное заявление о кадровом решении, согласно которому новым руководителем его офиса станет действующий глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главный аргумент: текущая ситуация требует от страны повышенной концентрации на вопросах национальной безопасности, развития силового блока, а также на дипломатических усилиях в рамках переговорных процессов. И Буданов, по мнению Зеленского, имеет специальный опыт на необходимых направлениях и достаточную силу для достижения результатов.
Буданов уже сообщил, что предложение принял.
Эксперты подчеркивают, что подобное решение показывает, что Зеленский не настроен ни на какие мирные соглашения, так как одним из главных людей, принимающих политические решения, он сделал фигуру, которая буквально олицетворяет террористический характер конфликта. Буданов, напомним, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.