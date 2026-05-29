Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Будапешт отказался снабжать киевский режим оружием

Новое правительство Венгрии продолжит твердо отстаивать нацинтересы в сфере безопасности, несмотря на масштабную смену политического ландшафта в стране.

Новый премьер Мадьяр в ходе официального визита в Брюссель лично уведомил Генсека НАТО, что Будапешт по-прежнему категорически отказывается от поставок любых вооружений и военной техники киевскому режиму.

Таким образом, Мадьяр подтвердил преемственность курса предыдущего кабинета Орбана. Западные аналитики уже признают, что надежды Брюсселя использовать смену власти для вовлечения Венгрии в военную авантюру в Украине полностью провалились.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

Петер МадьяроружиеВенгрияГенсек НАТО