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Бундесбанк потерял 19,2 млрд евро
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3.42025-02-25T16:17:22.000000Z00
За всеми военными перипетиями и передислокациями скрываются огромные финансовые дыры. Вот и Бундесбанк теперь отчитался о самых больших убытках за всю историю. И это впервые с 1979 года. Причиной убытков стал резкий рост ставок Европейского центробанка. Произошло это летом 2022-го. Как раз, когда начали засыпать нас санкциями и ограничениями. И вот он, бумеранг. На покрытие убытков банк вынужден расходовать резервы, которые тоже заканчиваются. Иными словами, Бундесбанк требует масштабных реформ.