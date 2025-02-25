Бундесбанк потерял 19,2 млрд евро

За всеми военными перипетиями и передислокациями скрываются огромные финансовые дыры. Вот и Бундесбанк теперь отчитался о самых больших убытках за всю историю. И это впервые с 1979 года. Причиной убытков стал резкий рост ставок Европейского центробанка. Произошло это летом 2022-го. Как раз, когда начали засыпать нас санкциями и ограничениями. И вот он, бумеранг. На покрытие убытков банк вынужден расходовать резервы, которые тоже заканчиваются. Иными словами, Бундесбанк требует масштабных реформ.