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Бунт как крик отчаяния: почему Британия превращается в Полыхающий Альбион
Когда европейские законы больше не работают, люди вынуждены действовать самостоятельно. Тысячи британцев выходят на улицы, чтобы отстоять свое право на жизнь и безопасность. Английские города полыхают, а терпение коренного населения исчерпано.
Последней каплей стали шокирующие случаи: жестокое убийство Генри Новака в декабре 2025 года, которого полиция заковывала в наручники, пока он истекал кровью, и дикое нападение суданского мигранта, пытавшегося отрезать голову прохожему в Белфасте.
Но вместо того чтобы реально решать миграционную проблему и защищать людей от этнического насилия, правительство Кира Стармера решило поиграть в страуса: Даунинг-стрит прячет голову в песок и ужесточает цифровой контроль, ведь если кровавого хаоса не видно, значит, его и нет.
Британский мультикультурализм, который десятилетиями взращивали либеральные элиты, похоже, увядает на глазах. Соединенное Королевство захлестнула волна антимигрантских протестов. Британцы, уставшие от безнаказанности "понаехавших" и паралича правоохранительной системы, массово выходят на улицы.
Люди пытаются сделать то, что не делает их собственное правительство, - защитить свои семьи и вернуть безопасность на улицы. Градус расового и социального кипения превысил критическую отметку, превращая города в зоны настоящих боевых действий.
Но что же вынудило верноподданных Его Величества взяться за булыжники и мусорные урны? На это сразу две причины, которые продемонстрировали, что коренное население Туманного Альбиона практически переведено в категорию граждан 2-го сорта.
Первый кошмар разыгрался в Саутгемптоне, где 18-летний студент Генри Новак был зарезан мужчиной индийского происхождения. Но самым страшным элементом трагедии стало не само нападение, а поведение прибывших на место полицейских: пока раненый юноша лежал на асфальте и говорил, что не может дышать, офицеры вместо оказания первой помощи заковали его в наручники. Нападавший просто соврал патрульным, что Новак якобы проявил к нему расизм.
Когда эти кадры просочились в сеть, Саутгемптон взорвался. Однако британское правосудие вместо раскаяния устроило показательную порку протестующих. Первые двое задержанных получили приличные сроки - под 3 года каждому. А чтобы максимально очернить образ новоиспеченных зэков, полиция заявила, что в ходе обысков у одного из них нашли самурайский меч. Мужчина уверял, что это обычный сувенир, но стражи порядка решили ему приписать чуть ли не планирование теракта.
Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (Великобритания):
"Для миллионов жителей нашей страны сегодня очевидно: мы живем в условиях избирательного правосудия и так называемой двойной модели работы полиции. Инструкции, которые полицейские получают от своего руководства, предельно ясны и черным по белому закреплены на бумаге. Там прямо сказано, что к представителям разных этнических групп необходимо подходить по-разному. Если общество окончательно разуверится в том, что полиция относится к гражданам беспристрастно, ситуация рискует стать значительно хуже".
На Даунинг-стрит, впрочем, системную предвзятость признавать отказываются, обвиняя во всем правых политиков, в том числе Фараджа, и токсичную атмосферу в социальных сетях. Глядя на такие нелепые отмазки, испанский стыд испытывает не то что всем известный правдоруб кот Ларри, но даже британские журналисты, которые привыкли выступать "общественным огнетушителем".
"Я обращаюсь к премьер-министру и всем остальным: пожалуйста, прекратите указывать мне и всему нашему обществу, что именно мы должны чувствовать в этой ситуации. Лично я чувствую ярость. Прекратите поучать людей. Политики должны, наконец, сосредоточиться на своей прямой работе - обеспечении нормальных и безопасных государственных услуг для граждан Великобритании", - отметил телеведущий Sky News (Великобритания) Тревор Филлипс.
Второй случай, окончательно превративший Туманный Альбион в пороховую бочку, произошел в Белфасте. В социальные сети попали жуткие видеокадры - выходец из Судана посреди улицы наносит прохожему ножевые ранения, буквально пытаясь отрезать его голову. Отбили от садиста жертву не полицейские, а сами очевидцы.
Неудивительно, что в ответ на эту дикость в Белфасте вспыхнуло восстание: люди жгли автобусы и автомобили, перекрывали дороги, в ряде районов огонь перекинулся на жилые дома, в которых совершенно случайно проживают именно мигранты.
"Я вижу это изо дня в день - новые и новые инциденты: очередное изнасилование, насилие над ребенком, происшествие, жестокое нападение, поножовщина. СМИ трубят об этом без остановки. А вчера вечером я наткнулась на настолько жуткие кадры, что они до сих пор стоят у меня перед глазами: какой-то подонок повалил другого мужчину на землю и буквально пытался отпилить ему голову. Зрелище было леденящим душу, кровь была абсолютно повсюду. И все это - следствие неконтролируемой массовой нелегальной миграции, с которой зачастую и связаны многие из подобных происшествий", - поделилась протестующая.
Вот только вместо того, чтобы решать все эти проблемы, т.е. останавливать миграционные потоки и защищать народ от этнического насилия, правительство решило бороться не с убийцами, а с теми, кто о них рассказывает. В стране принялись экстренно ужесточать цифровой контроль, а главным виновником уличных протестов Лондон объявил владельца соцсети X Илона Маска. Американский миллиардер открыто репостил на своей странице видеозаписи издевательств над Новаком и попытку обезглавливания, попутно призывая британцев бороться за свое будущее.
"Вы все находитесь в фундаментальной ситуации, когда неважно, выбираете вы насилие или нет, оно неизбежно настигнет вас. И либо ты даешь отпор, либо ты умрешь. Либо даешь отпор, либо умираешь", - заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Скоро Кабмин запретит пользование социальными сетями всем несовершеннолетним британцам, а доступ к большинству сайтов будет возможен исключительно после цифрового подтверждения личности.
По сути, правительство получит полный контроль над виртуальным пространством страны. И логика здесь проста: если ты не можешь победить преступность, то просто надень на людей цифровой намордник и запрети им делиться жестокими кадрами. Ведь не зря говорится: "Нет человека - нет проблемы", а нет видео в интернете, значит, нет и поножовщины.