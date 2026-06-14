Бунт как крик отчаяния: почему Британия превращается в Полыхающий Альбион

Когда европейские законы больше не работают, люди вынуждены действовать самостоятельно. Тысячи британцев выходят на улицы, чтобы отстоять свое право на жизнь и безопасность. Английские города полыхают, а терпение коренного населения исчерпано.

Последней каплей стали шокирующие случаи: жестокое убийство Генри Новака в декабре 2025 года, которого полиция заковывала в наручники, пока он истекал кровью, и дикое нападение суданского мигранта, пытавшегося отрезать голову прохожему в Белфасте.

студент Генри Новак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5662623c-0753-44cb-ab46-115c90617a18/conversions/51a2407f-e87b-4f5b-a0ba-4a2934c77901-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5662623c-0753-44cb-ab46-115c90617a18/conversions/51a2407f-e87b-4f5b-a0ba-4a2934c77901-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5662623c-0753-44cb-ab46-115c90617a18/conversions/51a2407f-e87b-4f5b-a0ba-4a2934c77901-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5662623c-0753-44cb-ab46-115c90617a18/conversions/51a2407f-e87b-4f5b-a0ba-4a2934c77901-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но вместо того чтобы реально решать миграционную проблему и защищать людей от этнического насилия, правительство Кира Стармера решило поиграть в страуса: Даунинг-стрит прячет голову в песок и ужесточает цифровой контроль, ведь если кровавого хаоса не видно, значит, его и нет.

Британский мультикультурализм, который десятилетиями взращивали либеральные элиты, похоже, увядает на глазах. Соединенное Королевство захлестнула волна антимигрантских протестов. Британцы, уставшие от безнаказанности "понаехавших" и паралича правоохранительной системы, массово выходят на улицы.

Люди пытаются сделать то, что не делает их собственное правительство, - защитить свои семьи и вернуть безопасность на улицы. Градус расового и социального кипения превысил критическую отметку, превращая города в зоны настоящих боевых действий.

Но что же вынудило верноподданных Его Величества взяться за булыжники и мусорные урны? На это сразу две причины, которые продемонстрировали, что коренное население Туманного Альбиона практически переведено в категорию граждан 2-го сорта.

Первый кошмар разыгрался в Саутгемптоне, где 18-летний студент Генри Новак был зарезан мужчиной индийского происхождения. Но самым страшным элементом трагедии стало не само нападение, а поведение прибывших на место полицейских: пока раненый юноша лежал на асфальте и говорил, что не может дышать, офицеры вместо оказания первой помощи заковали его в наручники. Нападавший просто соврал патрульным, что Новак якобы проявил к нему расизм.

Когда эти кадры просочились в сеть, Саутгемптон взорвался. Однако британское правосудие вместо раскаяния устроило показательную порку протестующих. Первые двое задержанных получили приличные сроки - под 3 года каждому. А чтобы максимально очернить образ новоиспеченных зэков, полиция заявила, что в ходе обысков у одного из них нашли самурайский меч. Мужчина уверял, что это обычный сувенир, но стражи порядка решили ему приписать чуть ли не планирование теракта.

Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK (Великобритания):

"Для миллионов жителей нашей страны сегодня очевидно: мы живем в условиях избирательного правосудия и так называемой двойной модели работы полиции. Инструкции, которые полицейские получают от своего руководства, предельно ясны и черным по белому закреплены на бумаге. Там прямо сказано, что к представителям разных этнических групп необходимо подходить по-разному. Если общество окончательно разуверится в том, что полиция относится к гражданам беспристрастно, ситуация рискует стать значительно хуже".

Найджел Фарадж news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ac2f6-633c-49d7-8756-73eb1daa9343/conversions/3a830cde-c5a0-4fb7-85d8-8d0c2ff95810-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ac2f6-633c-49d7-8756-73eb1daa9343/conversions/3a830cde-c5a0-4fb7-85d8-8d0c2ff95810-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ac2f6-633c-49d7-8756-73eb1daa9343/conversions/3a830cde-c5a0-4fb7-85d8-8d0c2ff95810-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/807ac2f6-633c-49d7-8756-73eb1daa9343/conversions/3a830cde-c5a0-4fb7-85d8-8d0c2ff95810-xl-___webp_1920.webp 1920w

На Даунинг-стрит, впрочем, системную предвзятость признавать отказываются, обвиняя во всем правых политиков, в том числе Фараджа, и токсичную атмосферу в социальных сетях. Глядя на такие нелепые отмазки, испанский стыд испытывает не то что всем известный правдоруб кот Ларри, но даже британские журналисты, которые привыкли выступать "общественным огнетушителем".

"Я обращаюсь к премьер-министру и всем остальным: пожалуйста, прекратите указывать мне и всему нашему обществу, что именно мы должны чувствовать в этой ситуации. Лично я чувствую ярость. Прекратите поучать людей. Политики должны, наконец, сосредоточиться на своей прямой работе - обеспечении нормальных и безопасных государственных услуг для граждан Великобритании", - отметил телеведущий Sky News (Великобритания) Тревор Филлипс.

Тревор Филлипс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1b4389b-60c6-416e-9634-1b9975e63a1a/conversions/f9dd5952-7c1f-4fd2-bf6b-3c4856af34ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1b4389b-60c6-416e-9634-1b9975e63a1a/conversions/f9dd5952-7c1f-4fd2-bf6b-3c4856af34ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1b4389b-60c6-416e-9634-1b9975e63a1a/conversions/f9dd5952-7c1f-4fd2-bf6b-3c4856af34ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1b4389b-60c6-416e-9634-1b9975e63a1a/conversions/f9dd5952-7c1f-4fd2-bf6b-3c4856af34ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Второй случай, окончательно превративший Туманный Альбион в пороховую бочку, произошел в Белфасте. В социальные сети попали жуткие видеокадры - выходец из Судана посреди улицы наносит прохожему ножевые ранения, буквально пытаясь отрезать его голову. Отбили от садиста жертву не полицейские, а сами очевидцы.

Неудивительно, что в ответ на эту дикость в Белфасте вспыхнуло восстание: люди жгли автобусы и автомобили, перекрывали дороги, в ряде районов огонь перекинулся на жилые дома, в которых совершенно случайно проживают именно мигранты.

"Я вижу это изо дня в день - новые и новые инциденты: очередное изнасилование, насилие над ребенком, происшествие, жестокое нападение, поножовщина. СМИ трубят об этом без остановки. А вчера вечером я наткнулась на настолько жуткие кадры, что они до сих пор стоят у меня перед глазами: какой-то подонок повалил другого мужчину на землю и буквально пытался отпилить ему голову. Зрелище было леденящим душу, кровь была абсолютно повсюду. И все это - следствие неконтролируемой массовой нелегальной миграции, с которой зачастую и связаны многие из подобных происшествий", - поделилась протестующая.

протестующая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92edd920-3456-4e8b-99bc-9576e27b4882/conversions/4c5b1e10-d094-420b-ba16-907efbf6c955-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92edd920-3456-4e8b-99bc-9576e27b4882/conversions/4c5b1e10-d094-420b-ba16-907efbf6c955-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92edd920-3456-4e8b-99bc-9576e27b4882/conversions/4c5b1e10-d094-420b-ba16-907efbf6c955-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92edd920-3456-4e8b-99bc-9576e27b4882/conversions/4c5b1e10-d094-420b-ba16-907efbf6c955-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот только вместо того, чтобы решать все эти проблемы, т.е. останавливать миграционные потоки и защищать народ от этнического насилия, правительство решило бороться не с убийцами, а с теми, кто о них рассказывает. В стране принялись экстренно ужесточать цифровой контроль, а главным виновником уличных протестов Лондон объявил владельца соцсети X Илона Маска. Американский миллиардер открыто репостил на своей странице видеозаписи издевательств над Новаком и попытку обезглавливания, попутно призывая британцев бороться за свое будущее.

"Вы все находитесь в фундаментальной ситуации, когда неважно, выбираете вы насилие или нет, оно неизбежно настигнет вас. И либо ты даешь отпор, либо ты умрешь. Либо даешь отпор, либо умираешь", - заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Илон Маск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/970e3ab5-4887-41ba-9fa2-b2effa90639f/conversions/6e95dffe-d636-42c1-84b0-9138b11a6a3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/970e3ab5-4887-41ba-9fa2-b2effa90639f/conversions/6e95dffe-d636-42c1-84b0-9138b11a6a3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/970e3ab5-4887-41ba-9fa2-b2effa90639f/conversions/6e95dffe-d636-42c1-84b0-9138b11a6a3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/970e3ab5-4887-41ba-9fa2-b2effa90639f/conversions/6e95dffe-d636-42c1-84b0-9138b11a6a3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Скоро Кабмин запретит пользование социальными сетями всем несовершеннолетним британцам, а доступ к большинству сайтов будет возможен исключительно после цифрового подтверждения личности.