Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии

"Например, моя сестра, которая живет в Германии уже семь лет, и у нее еще нет гражданства, получается в Германии человеком второго сорта. У соседа-немца больше возможностей. И это полностью идет вразрез с основной идеей Европы, где все едины и равны перед законом. И мы это где-то уже слышали".