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Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Мартиньш Стакис неожиданно озаботился равноправием в ЕС, поэтому даже заговорил о возрождении нацизма в Германии.

Мартиньш Стакис, депутат Европарламент:

"Например, моя сестра, которая живет в Германии уже семь лет, и у нее еще нет гражданства, получается в Германии человеком второго сорта. У соседа-немца больше возможностей. И это полностью идет вразрез с основной идеей Европы, где все едины и равны перед законом. И мы это где-то уже слышали".

Пользователи соцсетей взорвались от таких двойных стандартов и предложили Стакису вспомнить о негражданах и положении русскоязычных в самой Латвии.

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