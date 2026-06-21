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Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 956
Автор:Редакция news.by
Установлено 956 случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. 247 человек скончались. Это только официальные данные.
В эпицентре вспышки - провинции Итури - за сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания и 2 летальных исхода. В больницах и изоляторах находится 391 пациент.
Полностью удалось вылечить 92 человека. По последним данным, уровень отслеживания контактов заболевших Эболой превысил 69 %. ВОЗ требует, чтобы эта цифра составляла 95 %.