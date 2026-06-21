Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 956

Установлено 956 случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. 247 человек скончались. Это только официальные данные.

В эпицентре вспышки - провинции Итури - за сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания и 2 летальных исхода. В больницах и изоляторах находится 391 пациент.