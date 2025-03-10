Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек

Фото: © АГН "Москва" / Денис Воронин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cc1817-e3b3-448e-b472-62057c57ce11/conversions/c8d612f7-49f6-445a-b8a9-000f4eefd337-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cc1817-e3b3-448e-b472-62057c57ce11/conversions/c8d612f7-49f6-445a-b8a9-000f4eefd337-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cc1817-e3b3-448e-b472-62057c57ce11/conversions/c8d612f7-49f6-445a-b8a9-000f4eefd337-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8cc1817-e3b3-448e-b472-62057c57ce11/conversions/c8d612f7-49f6-445a-b8a9-000f4eefd337-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © АГН "Москва" / Денис Воронин

Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она подтвердила, что еще один пострадавший 43-летний мужчина скончался от полученных травм. Об этом пишет РИА Новости.

"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" - написала она.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, погибший мужчина, как и двое других, работал в компании "Мираторг". Он получил серьезные травмы: ранение живота, перелом плеча и повреждения голени осколками. Врачи вели борьбу за его жизнь до последнего, однако спасти его не удалось. У погибшего осталась жена и пятилетний сын, для которых власти обещают оказать поддержку.