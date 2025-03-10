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Число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до трех человек
Число погибших в Подмосковье при атаке украинских дронов выросло до трех, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она подтвердила, что еще один пострадавший 43-летний мужчина скончался от полученных травм. Об этом пишет РИА Новости.
"Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!" - написала она.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, погибший мужчина, как и двое других, работал в компании "Мираторг". Он получил серьезные травмы: ранение живота, перелом плеча и повреждения голени осколками. Врачи вели борьбу за его жизнь до последнего, однако спасти его не удалось. У погибшего осталась жена и пятилетний сын, для которых власти обещают оказать поддержку.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на парковку рядом с дистрибьюторским центром "Мираторга" в селе Ям в Домодедово погиб охранник, еще два человека получили травмы и были госпитализированы, один из них позже скончался. Все погибшие являлись сотрудниками компании.