Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области увеличилось до 20
Автор:Редакция news.by
В Рязанской области объявлен День траура из-за ЧП на местном предприятии. 15 августа в пороховом цехе завода "Эластик" произошел взрыв. Погибли 20 человек, 134 - пострадали, из них 31 - в стационарах Рязани и Москвы.
Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной происшествия названо нарушение техники безопасности.