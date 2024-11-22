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Чистый вымысел! TikTok опроверг слухи о продаже его американских активов Илону Маску
TikTok опроверг слухи о том, что Китай рассматривает вариант продажи американского подразделения платформы Илону Маску. Об этом сообщает ТАСС.
"Не нужно ждать от нас, что мы будем комментировать чистый вымысел", - заявил порталу Variety представитель TikTok в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть это сообщение.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в китайском правительстве сообщило, что в Китае рассматривают вариант продажи TikTok американскому бизнесмену Илону Маску.
Китайская компания - владелец соцсети TikTok ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Президент Джо Байден в апреле прошлого года подписал принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.
Американский Конгресс одобрил данную меру, ссылаясь на риск того, что китайское правительство якобы может использовать TikTok для того, чтобы шпионить за гражданами США и влиять на общественное мнение. В TikTok в свою очередь неоднократно отрицали, что компания когда-либо делилась данными американских пользователей.
Верховный суд США до 19 января должен вынести свое решение по закону о том, что материнская компания ByteDance должна либо продать американский сегмент TikTok, либо прекратить его работу в стране. Рассмотрение законопроекта в Верховном суде началось 10 января. Представляющие TikTok адвокаты на слушаниях заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 млн пользователей TikTok в США.
Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, на следующий день после истечения срока продажи TikTok, попросил Верховный Суд США отсрочить решение по запрету соцсети. Трамп предложил дать его администрации время для поиска политического решения вопроса.
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