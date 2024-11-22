Чистый вымысел! TikTok опроверг слухи о продаже его американских активов Илону Маску

TikTok опроверг слухи о том, что Китай рассматривает вариант продажи американского подразделения платформы Илону Маску. Об этом сообщает ТАСС.

"Не нужно ждать от нас, что мы будем комментировать чистый вымысел", - заявил порталу Variety представитель TikTok в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть это сообщение.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в китайском правительстве сообщило, что в Китае рассматривают вариант продажи TikTok американскому бизнесмену Илону Маску.

Китайская компания - владелец соцсети TikTok ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории США до 19 января. Президент Джо Байден в апреле прошлого года подписал принятый Конгрессом закон с соответствующими положениями.

Американский Конгресс одобрил данную меру, ссылаясь на риск того, что китайское правительство якобы может использовать TikTok для того, чтобы шпионить за гражданами США и влиять на общественное мнение. В TikTok в свою очередь неоднократно отрицали, что компания когда-либо делилась данными американских пользователей.

Верховный суд США до 19 января должен вынести свое решение по закону о том, что материнская компания ByteDance должна либо продать американский сегмент TikTok, либо прекратить его работу в стране. Рассмотрение законопроекта в Верховном суде началось 10 января. Представляющие TikTok адвокаты на слушаниях заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 млн пользователей TikTok в США.